Essen (www.aktiencheck.de) - Der Euro konnte wieder spürbar zulegen, EUR/USD notierte zuletzt bei Kursen um EUR/USD 1,17 und damit nahe an unserem Kursziel, so die Analysten der National-Bank AG. Hintergrund sei vor allem in den letzten Tagen der Rebound beim ifo-Indikator gewesen. Vor dem Hintergrund der guten ifo-Entwicklung dürfte die Gegenbewegung beim EUR/USD zunächst anhalten. ...

