An den Therapien der Zukunft wird in allen Bereichen geforscht. Besondere Aufmerksamkeit erhält in diesem Zusammenhang das Genome Editing, bei dem eine so genannte Gen-Schere zum Einsatz kommt. Dabei ist das Werkzeug CRISPR in aller Munde - doch in der kommenden Handelswoche steht eine andere Gen-Schere im Fokus. Die Rede ist von den Zinkfinger-Nukleasen, auf die sich Sangamo Therapeutics spezialisiert hat. Richtungsweisende Daten stehen auf der Agenda.

