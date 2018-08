IRW-PRESS: Upco International Inc.: Upco International Inc. meldet Abschluss von letzter Tranche der Finanzierung

Vancouver (British Columbia), 31. August 2018. Upco International Inc. (CSE: UPCO, OTC: UCCPF, Frankfurt: U06) (Upco) freut sich bekannt zu geben, dass es die letzte Tranche seiner bereits zuvor gemeldeten Finanzierung zur Beschaffung von 2,5 Millionen Dollar durch die Emission von bis 12.500.000 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von je 0,20 Dollar abgeschlossen hat. Im Rahmen der letzten Tranche hat Upco 2.640.840 Aktien zu einem Preis von je 0,20 Dollar emittiert (Bruttoeinnahmen von 528.168 Dollar). Die Einnahmen werden als allgemeines Betriebskapital verwendet. Sämtliche emittierten Aktien weisen eine Haltefrist von vier Monaten auf.

Coserfi S.r.l. ist eine Kontrollperson von Upco und investierte durch den Kauf von 2.640.840 Aktien 528.168 Dollar. Die Privatplatzierung stellt gemäß den Definitionen von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei dar. Upco profitiert von den Ausnahmen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a), da der marktgerechte Wert der Beteiligung der Kontrollperson an der Privatplatzierung nicht mehr als 25 Prozent der Marktkapitalisierung von Upco beträgt, wie gemäß MI 61-101 vorgeschrieben ist. Das Board of Directors von Upco und insbesondere die unabhängigen Mitglieder des Boards haben die Privatplatzierungszeichnungen durch die Kontrollperson genehmigt.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, die mit Applikationen wie SKYPE und WhatsApp vergleichbar ist. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, internationale Geldüberweisungen tätigen, internationale Währungen konvertieren sowie Überweisungen und Zahlungen nachverfolgen.

www.upcointernational.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Andrea Pagani, CEO & Director

office@upcointernational.com

212-461-3676

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie werden, eventuell, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, Entwicklung, kommenden, potenziell und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44447

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44447&tr=1

