Wien (www.anleihencheck.de) - Fast schon traditionell eröffnet die Intesa (ISP) den italienischen Financial Primärmarkt nach der Sommerpause bzw. in unruhigeren Gewässern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach dem Wahlergebnis im Frühjahr sei ISP die Erste auf dem Primärmarkt mit einer Emission im März gewesen. Im Juli habe ISP den ersten Covered Bond nach den Wahlen gepreist. Letzte Woche habe die Bank einen Senior Preferred Unsecured Bond (EUR 1 Mrd., MS+188 BP) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben und so das Investoreninteresse für italienische Bankanleihen getestet (Orderbuch mehr als EUR 1,7 Mrd.). Die Budgetvorstellung Italiens stehe in den kommenden Wochen an und könnte damit für erneute Volatilität auf den Credit-Märkten und für erhöhte Funding-Kosten sorgen. Somit dürfte das Timing der Emission gut gewählt worden sein. (News vom 30.08.2018) (31.08.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...