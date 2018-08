Steinhoff konnte zuletzt wieder mit guten Neuigkeiten punkten, über den Berg ist der Konzern aber noch lange nicht. Noch immer steht der Verkauf von weiteren Firmenanteilen an, um den Schuldenberg schrumpfen zu lassen. Darüber hinaus steht auch weiterhin in den Sternen, ob ein saniertes Steinhoff in den nächsten Jahren einen positiven Cashflow vorweisen können wird.

Dass bis heute nicht die korrigierten Geschäftszahlen des letzten Jahres vorliegen, sorgt ebenfalls weiterhin für Unsicherheit ... (Robert Sasse)

