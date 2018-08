FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG baut ihr Engagement in Afrika aus. Der Wolfsburger Autokonzern unterzeichnete Absichtserklärungen mit den Regierungen von Ghana und Nigeria, um in beiden Ländern Montagewerke zu erreichten, wie Volkswagen mitteilte. In Ghana will VW zudem die Entwicklung neuer Mobilitätslösungen untersuchen.

"Wir sind gut aufgestellt, die Lage auf dem Kontinent stabilisiert sich und die wirtschaftliche Situation entwickelt sich weiter, sodass auch die letzten Hürden für die Entwicklung der dortigen Autoindustrie aus dem Weg geräumt werden", sagte Thomas Schäfer, Leiter der Volkswagen Sub-Sahara-Region, laut der Mitteilung. "Das ist eine große Chance für uns."

Volkswagen verfügt bereits über ein Produktionswerk in Südafrika und montiert Fahrzeuge in Kenia, sowie seit kurzem auch in Ruanda.

Im Gegenzug für das Engagement des deutschen Konzerns habe sich die Regierung Ghanas dazu verpflichtet, den Automobilsektor zu reformieren und auszubauen, um die Automobilproduktion in Ghana zu fördern. Die nigerianische Regierung habe sich verpflichtet, die Verabschiedung der nigerianischen Automobilpolitik zu beschleunigen.

August 31, 2018

