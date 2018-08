Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute (Freitag) ihren Vorschlag für die Fangquoten in der Ostsee für das Jahr 2019 vorgelegt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemiteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Kommission schlägt insbesondere für Scholle und Dorsch in der westlichen Ostsee, Sprotten und Hering im Golf von Riga und Lachs im Hauptbecken der Ostsee höhere Fangquoten vor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...