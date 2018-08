Vectron Systems AG: Zusammenarbeit mit Coca-Cola geht weiter DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation Vectron Systems AG: Zusammenarbeit mit Coca-Cola geht weiter 31.08.2018 / 16:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Vectron Systems AG hat heute eine Kooperation mit der Deutschlandcard GmbH bezüglich des gemeinsamen Aufbaus einer Gastronomie-Plattform gemeldet. Diese soll auf dem erfolgreichen Deutschlandcard-System aufbauen. Einige Aktionäre haben sich nach der Veröffentlichung dieser Meldung an die Gesellschaft gewandt und nachgefragt, ob diese Kooperation einen Einfluss auf die laufende Partnerschaft mit Coca-Cola hat. Coca-Cola und Vectron haben nach umfangreichen Tests festgestellt, daß es schneller, kostengünstiger und wesentlich erfolgversprechender ist, ein Kundenbindungssystem durch eine Partnerschaft mit einem bereits erfolgreichen System zu etablieren, als dieses komplett selbst neu aufzubauen. Daher wird die ursprüngliche Kooperation von Coca-Cola und Vectron im Rahmen der eigenen "GetHappy"-Gastronomieplattform beendet. Coca-Cola und Vectron planen eine weitere enge Zusammenarbeit. Daher wurde aktuell ein neuer Feldtest und Pilotbetrieb mit ca. 5000 teilnehmenden Gastronomen zwischen Coca-Cola und Vectron vereinbart, in dessen Rahmen die neue Form der Zusammenarbeit entwickelt werden soll. Vectron arbeitet mit Deutschlandcard weiter. Die Deutschlandcard hat ca. 20 Millionen Teilnehmer und ist in vielen namhaften Handelsketten etabliert. Gemeinsam kann nun ein branchenübergreifendes Kundenbindungssystem aufgebaut werden, welches den teilnehmenden Gastronomen sofort eine große Zahl an Karteninhabern als neue Kundengruppe eröffnet. Kontakt: Tobias Meister Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany Tel.: +49 (0) 2983 908121 Mobil:+49 (0) 170 2939080 Fax.: +49 (0) 2983 908123 www.vectron.de tobias.meister@vectron.de 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719733 31.08.2018

ISIN DE000A0KEXC7

AXC0232 2018-08-31/16:56