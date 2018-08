Moskau (ots/PRNewswire) -



Die zweite Tour des internationalen kulturübergreifenden Projekts

"Follow Up Siberia!" fand in Krasnoyarsk vom 24. bis zum 28. August

2018 in Krasnoyarsk statt. Das Projekt wurde von Nornickel eingeführt

- dem General Partner der Universiade.



Das Team bestand aus Teilnehmern, die den Online-Wettbewerb "Part

of Siberia in My area" (Ein Teil Sibiriens in meiner Region) gewonnen

hatten, wobei es darum geht, Ähnlichkeiten zwischen dem Ort, an dem

sie sich zurzeit befinden, und Sibirien herzustellen. Insgesamt

nahmen mehr als 500 Personen aus der ganzen Welt am zweiten

Tour-Wettbewerb teil. Junge Menschen, von Bloggern über Journalisten

bis hin zu Athleten, waren die aktivsten.



Dies sind die Gewinner:



- Bruno Bezerra, Instagram Blogger aus Brasilien

- Federico Graziati, Digital Marketing Manager aus Italien

- Elena Matic, Brand Ambassador aus Griechenland

- Jessica Lockhart, Journalistin aus Kanada

- Joshua Lynott, Athlet aus Panama

- Mridula Dwivedi, Reise-Bloggerin aus Indien

- Nicholas Morley, Videofilmer aus Australien

- Pascal Bögli, Fotograf aus der Schweiz

- Charles Pauly und Lauren Cliff, Reisende aus Großbritannien



In Krasnoyarsk lernten die Projektteilnehmer die traditionellen,

modernen und freundlichen Seiten von Sibirien kennen. Sie nahmen am

alljährlichen Letniy Gornoluzhnik Sommer-Wasserrutschen im Bobrovy

Log Funpark teil, besuchten den Stolby-Naturschutzpark und kletterten

sogar auf ein paar Felsnadeln. Das Team traf zahlreiche

bemerkenswerte Bürger aus Krasnoyarsk, die ihre Geschichten über

Alexander Tretyakov, den olympischen Skeleton-Weltmeister und

Botschafter der Winter Universiade 2019, Denis Yushin, den Gründer

des Yushin Brothers Barbiergeschäfts, und der berühmten 91-jährigen

Reise-Bloggerin Lena Yerkhova, teilten.



Die Art und Weise, wie sich die Sichtweise der Teilnehmer in Bezug

auf Sibirien änderte, zeigte sich in Echtzeit an ihren Posts in den

sozialen Medien.



Referenzen:



Nornickel ist der General Partner der 29. Winter Universiade

Krasnoyarsk 2019, Partner des Internationalen

Universitätssportverbandes (FISU), des russischen Olympischen

Komitees, der russischen Fußball-Nationalmannschaft und der

russischen Fußball-Union, des russischen Fußballverbandes, des

russischen Curlingverbandes und des WCT Arctic Curling Cup in Dudinka

usw.



Die Universiade ist ein internationaler Sportwettbewerb, der alle

zwei Jahre für Studenten zwischen 17 und 25 Jahren unter der

Schirmherrschaft des Internationalen Universitätssportverbandes

(FISU) abgehalten wird.



"Follow Up Siberia!" ist ein digitales kulturübergreifendes

Projekt, bei dem ein internationaler Online-Wettbewerb im Zentrum

steht, der ein Jahr vor der Winter Universiade 2019 begann und bis zu

deren Abschluss im März 2019 laufen wird. Weitere Informationen

finden Sie auf followupsiberia.com (http://followupsiberia.com/).



Originaltext: Nornickel and FOLLOW UP SIBERIA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065567

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065567.rss2



Pressekontakt:

Sergey Armeyskov

press@followupsiberia.com

+7-(926)-056-54-36