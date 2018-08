Donald Trump, der Handelsstreit und die Hoffnungen der Anleger

Nachdem der DAX bereits gestern mit einem Minus aus dem Handel gegangen war, legte das wichtigste deutsche Börsenbarometer auch am heutigen Freitag den Rückwärtsgang ein. Erneut drehte sich dabei fast alles um US-Präsident Donald Trump.

Das war heute los. In einem Interview mit Bloomberg schlug er ein Angebot der EU-Kommission, gegenseitige Zölle auf Autos abzuschaffen, aus. Ihm sei dies "nicht genug". Zudem sei die EU seiner Meinung nach fast so schlimm wie China, wenn es um das Thema Handel geht. China selbst könnte bald mit neuen Strafzöllen bedacht werden. Dieses Mal im Wert von rund 200 Mrd. US-Dollar. Diejenigen, die auf eine schnelle Einigung im Handelsstreit gehofft hatten, wurden damit enttäuscht. Die Märkte reagierten entsprechend negativ. Während die US-Börsen schwach in den Handel starteten, verbrachte der DAX den Tag in der Verlustzone. In der Spitze ging es um mehr als 1 Prozent in die Tiefe.

Das waren die Tops & Flops. Dem negativen Gesamtmarktumfeld konnte unter anderem Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75) trotzen. Allerdings hielten sich die Kursgewinne mit einem zwischenzeitlichen Plus von rund 0,5 Prozent in Grenzen. Der Industriegasehersteller geriet zuletzt in den Anlegerfokus, weil es mit der angedachten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair noch eng werden könnte.

