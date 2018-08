Mutares AG: Tochtergesellschaft Zanders GmbH zieht Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung zurück DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Sonstiges Mutares AG: Tochtergesellschaft Zanders GmbH zieht Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung zurück 31.08.2018 / 20:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares AG: Tochtergesellschaft Zanders GmbH zieht Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung zurück * Zanders GmbH zieht Antrag auf Eigenverwaltung zurück nach Ablehnung des Sanierungskonzepts durch den vorläufigen Gläubigerausschuss * Seit Übernahme durch die Mutares AG ist die Zanders GmbH im Umsatz um durchschnittlich 12 Prozent pro Jahr gewachsen München, 31. August 2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) gibt bekannt, dass die Tochtergesellschaft Zanders GmbH ihren Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung heute zurückgezogen hat. Zuvor war das Zanders-Management zur begründeten Einschätzung gelangt, dass der vorläufige Gläubigerausschuss mit Ablehnung des vorgestellten Sanierungskonzepts in Eigenverwaltung anderweitigen Lösungen für die Gläubiger und die Gesellschaft den Vorzug gibt. Die Entscheidung über das weitere Verfahren wird durch das zuständige Gericht Anfang September 2018 gefällt. Seit der Übernahme der Zanders GmbH durch die Mutares AG im Jahr 2015 wurde im Rahmen der Turnaround-Strategie sowohl Umsatz und Unternehmensergebnis deutlich verbessert. So konnten durch gemeinsame Anstrengungen der Mitarbeiter und des Managements die Personalkosten reduziert sowie durch Investitionen in Forschung und Entwicklung neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Der Standort wurde deutlich modernisiert um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und in ein neues, betriebseigenes Gaskraftwerk investiert um Betriebs- und Produktionskosten nachhaltig zu senken. Trotz erheblicher Erfolge konnte der Hersteller hochwertiger Spezialpapiere, neben den dauerhaft hohen Kosten für Betriebsrenten, die in den letzten 12 Monaten stark gestiegenen Rohstoffpreise nicht mehr kompensieren. Für die Mutares AG ergeben sich durch das geänderte Verfahren für das Geschäftsjahr 2018 keine wesentlichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis sowie den zuletzt veröffentlichten Net Asset Value der Gruppe. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt. Kontakt: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel.: +49 (0)89 929 2776-0 Email: ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 8982 7227 Email: sh@crossalliance.com www.crossalliance.com 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719773 31.08.2018

