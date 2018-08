The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2018



ISIN Name



CA3609291032 GAR LTD

DE000A2GSRK6 TTL BETEIL.GRD. WDL 17/22

DE0006229107 JENOPTIK AG O.N.

USU2339CDJ46 DAIMLER FIN.N.A.18/28REGS

US0733132072 BE RESOURCES INC.

US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI

US86800U1043 SUPER MICRO COMPUT.DL-,01