Der Eurokurs hat am Freitag im US-Handel weiter nachgegeben. Als Grund wurde auf den Anstieg des US-Dollar infolge der wieder hochkochenden Handelsspannungen verwiesen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1599 Dollar. Im Frankfurter Handel war sie am Morgen noch bis knapp unter 1,17 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1651 (Donnerstag: 1,1692) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8583 (0,8553) Euro./ck/tos

ISIN EU0009652759

AXC0289 2018-08-31/21:14