Magdeburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Conco IndustrieService GmbH, die deutsche Sparte der Conco Services Corporation, konnte bei einem Audit im Mai 2018 Compliance-Erfolge sowohl auf der Grundlage von SCC als auch ISO sichern. Nach Feststellung der Auditoren bringt Conco operativ vollen Einsatz für SCC-Gesundheits- und Sicherheits-Richtlinien und sicherte sich damit das höchste SCC-Rating "P". Das Audit, bei dem die Erfüllung von ISO-Anforderungen geprüft wurde, ergab, dass das Unternehmen die ISO-Standards für Prozesse des Qualitätsmanagements streng einhält.



SCC oder Safety Certificate for Contractors ist ein Standard, der für das Audit und die Zertifizierung von Sicherheitsmanagement-Systemen angewendet wird. ISO-Standards für das Qualitätsmanagement werden von der International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung) festgesetzt. Dabei handelt es sich um eine internationale Agentur, die sich aus den nationalen Normungsorganisationen aus mehr als 160 Ländern zusammensetzt.



Die Conco IndustrieService GmbH bietet, wie auch ihr globaler Mutterkonzern Conco Services Corporation, Produkte und Dienstleistungen zur Reinigung von Wärmetauschrohren und Kondensatoren im industriellen und Energieerzeugungs-Sektor an. Das deutsche Unternehmen stellt sich jedes Jahr einem Audit, um die Zertifizierung und Konformität mit SCC- und ISO-Standards sicherzustellen.



