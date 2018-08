Independent Research hebt Ziel für Vonovia auf 45 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 42 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Immobilienkonzern habe ein solides zweites Quartal hinter sich und den Ausblick für das operative Ergebnis (FFO 1) erhöht, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch Rießelmann erhöhte nun seine Prognosen mehrheitlich.

Citigroup senkt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 19,90 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 19,90 Euro gesenkt. Deutlich steigende Kapazitäten setzten etwa ein Viertel des Geschäfts der Kranichlinie unter Preisdruck, schrieb Analyst Mark Manduca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist zudem weniger optimistisch für den deutschen Markt als die meisten Experten. Mittelfristig dürften wegen der Konkurrenz durch Ryanair, Easyjet und Wizz Air auch hier die Preise sinken. Zudem sei die Lufthansa weitaus weniger anlegerorientiert als andere Airlines.

Berenberg senkt Ziel für Continental AG auf 150 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 180 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Im Reifengeschäft des Autozulieferers kristallisierten sich allmählich Risiken heraus, schrieb Analyst Cristian Dirpes in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Credit Suisse senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Beiersdorf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 103 auf 95 Euro gesenkt. Die Hamburger wiesen zwar eines der attraktivsten Wachstumsprofile in der Konsumgüterbranche auf, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund des steigenden Barmittelbestands komme davon aber bei den Anlegern und ihrer Rendite immer weniger an.

Berenberg senkt Va-Q-Tec auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Va-Q-Tec nach der jüngsten Prognosesenkung mit dem Zwischenbericht zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Freitag vorliegenden Studie von 18 auf 11 Euro. Eine Roadshow mit dem Chef des Spezialisten für Dämmlösungen habe für ihn gezeigt: Langfristig sei die Wachstumsstory intakt, wenn auch mit geringerem Tempo. Kurzfristig die Erwartungen zu erfüllen sei aber weiter eine Herausforderung.

Citigroup hebt IAG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 9,07 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat IAG nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 9,07 Euro angehoben. Die Aussichten für die europäischen Fluggesellschaften seien durchwachsen, schrieb der nun zuständige Analyst Mark Manduca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er favorisiert die Billigflieger. Bei IAG betonte er gleichwohl die robuste Preisbildung auf den Nordatlantik-Routen, insbesondere bei den von Großbritannien ausgehenden.

Warburg Research erhöht Ziel für TAG Immobilien - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 21 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Moritz Rieser passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an solide Halbjahresergebnisse an.

Credit Suisse hebt Ziel für Scout24 auf 48,10 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 von 47,10 auf 48,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kauf von Finanzcheck.de sei strategisch vernünftig, aber teuer, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr des Internetportal-Betreibers nannte der Experte solide und ermutigend.

Berenberg hebt Ziel für Aroundtown auf 8,90 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 8,30 auf 8,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf von nicht zum Kerngeschäft zählenden Immobilien stütze den Portfolio-Wert des MDax-Konzerns, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Bernstein hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,40 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Papiere seien "phänomenal attraktiv" und sein Favorit in der europäischen Telekombranche, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält die T-Aktie für unterbewertet, obwohl steigende Profitabilität eigentlich einen Aufschlag verdiene.

