Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 27. bis 31.08.2018:

MONTAG

DZ Bank senkt Metro AG auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 11,80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Metro AG nach einem Teilausstieg des Großaktionärs Haniel von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 11,80 Euro belassen. Nach dem Teilausstieg könne nun auch der zweite Metro-Großaktionär Ceconomy seine Metro-Aktien veräußern, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Das wiederum könne kurzfristig auf dem Kurs des Handelskonzerns lasten.

Oddo BHF hebt Aurelius AG auf 'Buy' - Ziel runter auf 54 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Aurelius AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 54 Euro gesenkt. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft sei nach ihrer jüngsten Schwäche derzeit auf einem attraktiven Kursniveau, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Rekordjahr 2017 sei nun aber mit einem schwächeren operativen Ergebnis (Ebitda) zu rechnen.

Commerzbank hebt Ziel für Fresenius SE auf 83 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fresenius SE von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang im Zuge der Rechtsstreitigkeiten wegen der abgeblasenen Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn sei inzwischen nicht mehr gerechtfertigt, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Montag vorliegenden Studie.

Kepler senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Reduce' - Ziel hoch

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Carl Zeiss Meditec von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 48,50 auf 62,00 Euro angehoben. Der Medizintechnikhersteller profitiere von einem starken Produktzyklus, aber die damit einhergehende Aktienaufwertung sei inzwischen schon etwas zu weit gegangen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nun unattraktiv.

DIENSTAG

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für K+S auf 24 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für K+S nach einem Produktionsstopp in einem Kaliwerk in Osthessen von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des Produktionsausfalls reduziere er seine 2018er Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Salz- und Düngemittelherstellers, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

RBC senkt Ziel für Inditex auf 32 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das spanische Textilunternehmen dürfte sich zwar weiterhin operativ stark entwickeln, doch Wechselkurseffekte dürften spürbarer werden als bisher, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im späteren Jahresverlauf allerdings könnte Inditex von Kostenvorteilen durch die Schwäche der türkischen Lira profitieren. Das Unternehmen bezieht 15 Prozent seiner Produkte aus der Türkei und bezahlt die Zulieferer überwiegend in Euro.

DZ Bank hebt Dürr auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Dürr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 50 Euro angehoben. Nach schwächerem zweiten Quartal stimme die Entwicklung der Gewinnmargen bei den Aufträgen für Lackieranlagen wieder positiv, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dürr erwarte anziehende Umsätze und Ergebnisse im zweiten Halbjahr. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Zudem strich er seinen Risikoabschlag, den er wegen der Unsicherheit bezüglich Übernahmen angesetzt hatte, nachdem das Unternehmen nun zugekauft habe. Auch der Bewertungsabschlag wegen des Risikos eines globalen Handelskrieges reduzierte er wegen der Entspannungstendenzen in puncto Autozöllen.

Berenberg hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 42 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 36,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Scott Bardo stockte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Medizintechnik-Konzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf. Auf dem aktuellen Niveau seien die Papiere nach dem guten Lauf seit dem Börsenstart zwar nicht mehr so günstig wie sie einmal waren, aber mit Blick auf das Wachstumspotenzial noch nicht zu hoch bewertet.

MITTWOCH

SocGen hebt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 215 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 215 Euro angehoben. Der Versicherer erwirtschafte branchenweit das meiste Kapital und sei deswegen gut positioniert für weitere Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rückten nun Kostensenkungen stärker in den Fokus.

Independent Research hebt Ziel für Puma SE - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Puma SE nach dem starken Lauf der Aktien von 440 auf 490 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das unsichere globale Handelsumfeld, höhere Investitionen im Einzelhandel sowie das Bewertungsniveau der Aktie sprächen gegen höheres Kurspotenzial, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Berenberg senkt Ziel für Tele Columbus auf 5,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tele Columbus von 8,40 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Kabelnetzbetreibers sei weniger dramatisch ausgefallen als befürchtet, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem sei keine Rede von Liquiditätsproblemen und verletzten Kreditvereinbarungen, die am Markt ebenfalls für möglich gehalten worden seien. Der Experte rechnet im Wochenverlauf mit detaillierten Ergebnissen des zweiten Quartals und einer anschließenden Telefonkonferenz, die noch mehr Klarheit bringen dürfte.

Berenberg hebt Ziel für Varta auf 30 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach "starken Quartalszahlen" von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hob seine Ergebnisschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Schnitt um 10 Prozent an.

DONNERSTAG

JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 95 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 97 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen und ihr Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Halbjahresergebnisse an. Die negative Marktreaktion hält die Expertin für übertrieben.

Morgan Stanley erhöht Ziel für LEG Immobilien - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für LEG von 104 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aktien deutscher Wohnimmobilien-Konzerne dürften sich noch länger besser entwickeln als andere Immobilienwerte, wenn auch wohl etwas moderater als zuvor, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Deutsche Wohnen - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aktien deutscher Wohnimmobilien-Konzerne dürften sich noch länger besser entwickeln als andere Immobilienwerte, wenn auch wohl etwas moderater als zuvor, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Equinet senkt Ziel für SLM Solutions auf 15 Euro - 'Sell'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für SLM Solutions nach Zahlen von 24 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das zweite Quartal des 3D-Druckerherstellers sei trübe verlaufen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorerst dürfte es auch nicht besser werden.

FREITAG

Barclays senkt Ziel für Vodafone auf 230 Pence - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 240 auf 230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel begründete Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den jüngsten Devisenentwicklungen. Positive Einflüsse könnten unter anderem von einem Verkauf von Vodafone Towers ausgehen. Hieraus könnten zehn Milliarden Euro für Aktienrückkäufe verwendet werden.

Citigroup senkt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 19,90 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 19,90 Euro gesenkt. Deutlich steigende Kapazitäten setzten etwa ein Viertel des Geschäfts der Kranichlinie unter Preisdruck, schrieb Analyst Mark Manduca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist zudem weniger optimistisch für den deutschen Markt als die meisten Experten. Mittelfristig dürften wegen der Konkurrenz durch Ryanair, Easyjet und Wizz Air auch hier die Preise sinken. Zudem sei die Lufthansa weitaus weniger anlegerorientiert als andere Airlines.

Berenberg senkt Ziel für Continental AG auf 150 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 180 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Im Reifengeschäft des Autozulieferers kristallisierten sich allmählich Risiken heraus, schrieb Analyst Cristian Dirpes in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Credit Suisse senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Beiersdorf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 103 auf 95 Euro gesenkt. Die Hamburger wiesen zwar eines der attraktivsten Wachstumsprofile in der Konsumgüterbranche auf, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund des steigenden Barmittelbestands komme davon aber bei den Anlegern und ihrer Rendite immer weniger an.

