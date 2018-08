Berlin (ots) - Die Familie von Dieter Thomas Heck bittet mich mitzuteilen, dass Dieter Thomas Heck am heutigen Nachmittag im Rahmen einer Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt worden ist. Die Ruhestätte bietet nun Freunden, Wegbegleitern und Fans die Möglichkeit, an seinem Grab Abschied zu nehmen. Wir bitten von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.



