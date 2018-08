London/München (ots) -



- DAZN zeigt alle 205 Spiele der UEFA Europa League inklusive aller Spiele der deutschen und österreichischen Teams live und in der Konferenz in Deutschland und Österreich - Neue Form der UEFA Europa League Konferenz im Stil der "NFL RedZone" - Schon zum Auftakt der Gruppenphase treffen RB Leipzig & Schwesternklub FC Salzburg (20.09. ab 21:00 Uhr) erstmals in einem Wettbewerbsspiel aufeinander - Der erste Spieltag findet am Donnerstag, dem 20. September statt. Anstoßzeiten sind um 18:55 Uhr und 21:00 Uhr.



Die Gruppenphase der UEFA Europa League wurde ausgelost. 48 Teams starten am 20. September in zwölf Gruppen in ihren Kampf um den Titel. DAZN zeigt ab dieser Saison erstmalig alle Spiele der UEFA Europa League live und auf Abruf sowie in einer neu geschaffenen dynamischen Konferenz.



DAZN zeigt alle 205 Spiele in der UEFA Europa League bis zum Finale live



190 der insgesamt 205 Spiele werden in Deutschland und Österreich exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Weitere 15 Spiele laufen in beiden Ländern zusätzlich noch co-exklusiv im Free-TV. Fans dürfen sich auf spannende Duelle ihrer Clubs mit Top-Teams wie Lazio Rom, Villareal oder FC Zürich freuen, sowie auf ein ganz besonderes Bruder-Duell. RB Leipzig spielt in der Gruppe gegen FC Salzburg und trifft damit auf einen Stallkollegen. Außerdem bietet die UEFA Europa League mit Clubs wie dem FC Arsenal, AC Mailand, dem mehrfachen UEFA Europa League Sieger FC Sevilla und vielen mehr viele attraktive Mannschaften!



Alle Spiele der deutschen & österreichischen Teams in der UEFA Europa League auf DAZN



Mit Bayer 04 Leverkusen, dem DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben es gleich drei deutsche Mannschaften in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft. Aus Österreich haben sich Rapid Wien und der FC Salzburg qualifiziert. Leverkusen trifft in der Gruppenphase unter anderem auf den FC Zürich. Dank dem Sensations-Sieg im DFB-Pokalfinale hat sich Eintracht Frankfurt für die UEFA Europa League qualifiziert und trifft nun unter anderem auf Olympique Marseille (20.09. & 29.11.) und Lazio Rom (04.10. & 13.12.). Fans von Rapid Wien dürfen sich auf stimmungsgeladene Spiele gegen die Glasgow Rangers (04.10. & 13.12.) freuen. RB Leipzig und FC Salzburg stehen sich im Bruderduell gegenüber (20.09. & 29.11.) und bekommen es in ihrer Gruppe auch mit dem traditionsreichen schottischen Serienmeister Celtic Glasgow zu tun.



Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Auch die heutige Auslosung zur UEFA Europa League hat tolle Partien hervorgebracht: Fans sehen auf DAZN alle Matches und können sich daher auch auf sämtliche Spiele der deutschen und österreichischen Teams freuen. Vor allem das direkte Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Salzburg wird für viel Emotion sorgen. Und auch die Gruppen von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Rapid Wien bieten viel Spannung!"



Eine vollständige Übersicht der UEFA Europa League Spiele entnehmen Sie den folgenden Seiten in Tabellenform.



Alle weiteren Informationen zur UEFA Europa League, finden Sie hier: http://ots.de/DuZVse



Spieltag 1 - 20. September:



Begegnungen Donnerstag Anstoßzeit FC Villareal vs. Glasgow Rangers 18:55 Uhr SK Rapid Wien vs. Spartak Moskau 18:55 Uhr Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt 18:55 Uhr Lazio Rom vs. Apollon Limassol 18:55 Uhr Besiktas Istanbul vs. Sarpsborg 08 FF 18:55 Uhr KRC Genk vs. Malmö FF 18:55 Uhr FC Sevilla vs. Standard Lüttich 18:55 Uhr Akhisar Belediyespor vs. FK Kuban Krasnodar 18:55 Uhr Stade Rennes vs. FK Jablonec 18:55 Uhr Dynamo Kiew vs. FK Astana 18:55 Uhr PAOK Saloniki vs. Chelsea London 18:55 Uhr MOL Vidi FC vs. BATE Borisow 18:55 Uhr AEK Larnaka vs. FC Zürich 21:00 Uhr Ludogorez Rasgrad vs. Bayer 04 Leverkusen 21:00 Uhr RB Leipzig vs. FC Salzburg 21:00 Uhr Celtic Glasgow vs. Rosenborg Trondheim 21:00 Uhr FC Kopenhagen vs. Zenit Sankt Petersburg 21:00 Uhr Slavia Prag vs. Girondins Bordeaux 21:00 Uhr Spartak Trnava vs. RSC Anderlecht 21:00 Uhr Dinamo Zagreb vs. Fenerbahce Istanbul 21:00 Uhr Sporting Lissabon vs. Qarabag Agdam 21:00 Uhr Arsenal London vs. Worskla Poltawa 21:00 Uhr F91 Düdelingen vs. AC Mailand 21:00 Uhr Olympiakos Piräus vs. Betis Sevilla 21:00 Uhr



Spieltag 2 - 4. Oktober:



Begegnungen Donnerstag Anstoßzeit Fenerbahce Istanbul vs. Spartak Trnava 18:55 Uhr RSC Anderlecht vs. Dinamo Zagreb 18:55 Uhr Worskla Poltawa vs. Sporting Lissabon 18:55 Uhr Qarabag Agdam vs. Arsenal London 18:55 Uhr Betis Sevilla vs. F91 Düdelingen 18:55 Uhr AC Mailand vs. Olympiakos Piräus 18:55 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. AEK Larnaka 18:55 Uhr FC Zürich vs. Ludogorez Rasgrad 18:55 Uhr Girondins Bordeaux vs. FC Kopenhagen 18:55 Uhr Zenit Sankt Petersburg vs. Slavia Prag 18:55 Uhr FC Salzburg vs. Celtic Glasgow 18:55 Uhr Rosenborg Trondheim vs. RB Leipzig 18:55 Uhr Spartak Moskau vs. FC Villareal 21:00 Uhr Glasgow Rangers vs. SK Rapid Wien 21:00 Uhr Apollon Limassol vs. Olympique Marseille 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Lazio Rom 21:00 Uhr Malmö FF vs. Besiktas Istanbul 21:00 Uhr Sarpsborg 08 FF vs. KRC Genk 21:00 Uhr FK Kuban Krasnodar vs. FC Sevilla 21:00 Uhr Standard Lüttich vs. Akhisar Belediyespor 21:00 Uhr FK Astana vs. Stade Rennes 21:00 Uhr FK Jablonec vs. Dynamo Kiew 21:00 Uhr BATE Borisow vs. PAOK Saloniki 21:00 Uhr Chelsea London vs. MOL Vidi FC 21:00 Uhr



Spieltag 3 - 25. Oktober:



Begegnungen Donnerstag Anstoßzeit FC Zürich vs. Bayer 04 Leverkusen 18:55 Uhr AEK Larnaka vs. Ludogorez Rasgrad 18:55 Uhr FC Salzburg vs. Rosenborg Trondheim 18:55 Uhr RB Leipzig vs. Celtic Glasgow 18:55 Uhr Zenit Sankt Petersburg vs. Girondins Bordeaux 18:55 Uhr FC Kopenhagen vs. Slavia Prag 18:55 Uhr RSC Anderlecht vs. Fenerbahce Istanbul 18:55 Uhr Spartak Trnava vs. Dinamo Zagreb 18:55 Uhr Qarabag Agdam vs. Worskla Poltawa 18:55 Uhr Sporting Lissabon vs. Arsenal London 18:55 Uhr AC Mailand vs. Betis Sevilla 18:55 Uhr F91 Düdelingen vs. Olympiakos Piräus 18:55 Uhr Glasgow Rangers vs. Spartak Moskau 21:00 Uhr FC Villareal vs. SK Rapid Wien 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Apollon Limassol 21:00 Uhr Olympique Marseille vs. Lazio Rom 21:00 Uhr Sarpsborg 08 FF vs. Malmö FF 21:00 Uhr Besiktas Istanbul vs. KRC Genk 21:00 Uhr Standard Lüttich vs. FK Kuban Krasnodar 21:00 Uhr FC Sevilla vs. Akhisar Belediyespor 21:00 Uhr FK Jablonec vs. FK Astana 21:00 Uhr Stade Rennes vs. Dynamo Kiew 21:00 Uhr Chelsea London vs. BATE Borisow 21:00 Uhr PAOK Saloniki vs. MOL Vidi FC 21:00 Uhr



Spieltag 4 - 8. November:



Begegnungen Donnerstag Anstoßzeit Spartak Moskau vs. Glasgow Rangers 18:55 Uhr SK Rapid Wien vs. FC Villareal 18:55 Uhr Apollon Limassol vs. Eintracht Frankfurt 18:55 Uhr Lazio Rom vs. Olympique Marseille 18:55 Uhr Malmö FF vs. Sarpsborg 08 FF 18:55 Uhr KRC Genk vs. Besiktas Istanbul 18:55 Uhr FK Kuban Krasnodar vs. Standard Lüttich 18:55 Uhr Akhisar Belediyespor vs. FC Sevilla 18:55 Uhr FK Astana vs. FK Jablonec 18:55 Uhr Dynamo Kiew vs. Stade Rennes 18:55 Uhr BATE Borisow vs. Chelsea London 18:55 Uhr MOL Vidi FC vs. PAOK Saloniki 18:55 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. FC Zürich 21:00 Uhr Ludogorez Rasgrad vs. AEK Larnaka 21:00 Uhr Rosenborg Trondheim vs. FC Salzburg 21:00 Uhr Celtic Glasgow vs. RB Leipzig 21:00 Uhr Girondins Bordeaux vs. Zenit Sankt Petersburg 21:00 Uhr Slavia Prag vs. FC Kopenhagen 21:00 Uhr Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht 21:00 Uhr Dinamo Zagreb vs. Spartak Trnava 21:00 Uhr Worskla Poltawa vs. Qarabag Agdam 21:00 Uhr Arsenal London vs. Sporting Lissabon 21:00 Uhr Betis Sevilla vs. AC Mailand 21:00 Uhr Olympiakos Piräus vs. F91 Düdelingen 21:00 Uhr



Spieltag 5 - 29. November:



Begegnungen Donnerstag Anstoßzeit FC Zürich vs. AEK Larnaka 18:55 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. Ludogorez Rasgrad 18:55 Uhr FC Salzburg vs. RB Leipzig 18:55 Uhr Rosenborg Trondheim vs. Celtic Glasgow 18:55 Uhr Zenit Sankt Petersburg vs. FC Kopenhagen 18:55 Uhr Girondins Bordeaux vs. Slavia Prag 18:55 Uhr RSC Anderlecht vs. Spartak Trnava 18:55 Uhr Fenerbahce Istanbul vs. Dinamo Zagreb 18:55 Uhr Qarabag Agdam vs. Sporting Lissabon 18:55 Uhr Worskla Poltawa vs. Arsenal London 18:55 Uhr AC Mailand vs. F91 Düdelingen 18:55 Uhr Betis Sevilla vs. Olympiakos Piräus 18:55 Uhr Glasgow Rangers vs. FC Villareal 21:00 Uhr Spartak Moskau vs. SK Rapid Wien 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille 21:00 Uhr Apollon Limassol vs. Lazio Rom 21:00 Uhr Sarpsborg 08 FF vs. Besiktas Istanbul 21:00 Uhr Malmö FF vs. KRC Genk 21:00 Uhr Standard Lüttich vs. FC Sevilla 21:00 Uhr FK Kuban Krasnodar vs. Akhisar Belediyespor 21:00 Uhr FK Jablonec vs. Stade Rennes 21:00 Uhr FK Astana vs. Dynamo Kiew 21:00 Uhr Chelsea London vs. PAOK Saloniki 21:00 Uhr BATE Borisow vs. MOL Vidi FC 21:00 Uhr



Spieltag 6 - 13. Dezember:



Begegnungen Donnerstag Anstoßzeit FC Villareal vs. Spartak Moskau 18:55 Uhr SK Rapid Wien vs. Glasgow Rangers 18:55 Uhr Olympique Marseille vs. Apollon Limassol 18:55 Uhr Lazio Rom vs. Eintracht Frankfurt 18:55 Uhr Besiktas Istanbul vs. Malmö FF 18:55 Uhr KRC Genk vs. Sarpsborg 08 FF 18:55 Uhr FC Sevilla vs. FK Kuban Krasnodar 18:55 Uhr Akhisar Belediyespor vs. Standard Lüttich 18:55 Uhr Stade Rennes vs. FK Astana 18:55 Uhr Dynamo Kiew vs. FK Jablonec 18:55 Uhr PAOK Saloniki vs. BATE Borisow 18:55 Uhr MOL Vidi FC vs. Chelsea London 18:55 Uhr AEK Larnaka vs. Bayer 04 Leverkusen 21:00 Uhr Ludogorez Rasgrad vs. FC Zürich 21:00 Uhr RB Leipzig vs. Rosenborg Trondheim 21:00 Uhr Celtic Glasgow vs. FC Salzburg 21:00 Uhr FC Kopenhagen vs. Girondins Bordeaux 21:00 Uhr Slavia Prag vs. Zenit Sankt Petersburg 21:00 Uhr Spartak Trnava vs. Fenerbahçe Istanbul 21:00 Uhr Dinamo Zagreb vs. RSC Anderlecht 21:00 Uhr Sporting Lissabon vs. Worskla Poltawa 21:00 Uhr Arsenal London vs. Qarabag Agdam 21:00 Uhr F91 Düdelingen vs. Betis Sevilla 21:00 Uhr Olympiakos Piräus vs. AC Mailand 21:00 Uhr



