NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat das Langfrist-Rating B+ und das Kurzfrist-Rating B Argentiniens mit negativer Implikation versehen. Die Bemühungen der Regierung von Präsident Macri, die Wirtschaft des Landes durch schwierige Sparmaßnahmen zu stabilisieren wie auch die Entscheidung, ein 50 Milliarden Dollar schweres Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds in Anspruch zu nehmen, dürften dabei helfen, Investorenvertrauen zurückzugewinnen, so die Bonitätswächter.

Zugleich dürfte Argentinien damit der Zugang zum freien Kapitalmarkt zur Finanzierung seiner großen Defizite erhalten bleiben. Allerdings gefährde der jüngste Druck auf die Währung des Landes die effektive Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen.

Die unveränderten Ratings B+ bzw B stehen für hochspekulative Anlagen, denen bei einer Verschlechterung der Lage Ausfälle drohen.

August 31, 2018

