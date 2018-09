ResMed erhebt neue Klage wegen Patentverletzung bei den Simplus-, Eson- und Eson 2-Masken gegen Fisher Paykel bei der International Trade Commission (US-Behörde für Außenhandel), um deren Import in die Vereinigten Staaten und deren Verkauf dort zu stoppen.

ResMed erhebt auch eine neue Klage im District Court (Bezirksgericht) auf eine monetäre Entschädigung für und einstweilige Verfügung gegen den Verkauf von Simplus, Eson- und Eson 2-Masken von F&P.

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), das weltweit führende, technologiegetriebene Unternehmen für medizinische Geräte und ein Innovator im Bereich der Behandlung von Schlafapnoe und Atemwegserkrankungen, stellte heute bei der American International Trade Commission Antrag, die Verletzung seiner patentierten Technologie durch den in Neuseeland ansässigen Gerätehersteller Fisher Paykel Healthcare zu unterbinden.

Über die International Trade Commission versucht ResMed eine Verordnung zu erhalten, die den Import in die USA und den dortigen Verkauf von Fisher Paykels Simplus-Vollmasken, Eson-Nasenmasken und Eson 2-Nasenmasken wegen Verletzung von fünf ResMed-Patenten in Verbindung mit Maskensystemen und Polsterdesign zu unterbinden. Die neue Klage von ResMed lautet:

F&Ps Simplus verletzt jedes von fünf geltend gemachten ResMed-Patenten.

F&Ps Eson und Eson 2 verletzen drei von den fünf Patenten, die sich auf die modularen Maskensysteme beziehen.

Außerdem erhob ResMed heute eine neue Klage im US-amerikanischen District Court für den Southern District von Kalifornien, in dem das Unternehmen monetäre Entschädigung aufgrund der Patentverletzung von Fisher Paykel, plus eine Verfügung gegen den zukünftigen Verkauf von patentverletzenden Masken in den Vereinigten Staaten verlangt.

"ResMed versorgt Millionen von Kunden mit hochwertigen Produkten, die das direkte Resultat von substantiellen und nachhaltigen Investitionen in die Forschung und Entwicklung sind und sich auf die Behandlungsbedürfnisse eines jeden Kunden konzentrieren", erklärte David Pendarvis, der General Counsel (Unternehmenssyndikus) und Chief Administrative Officer von ResMed. "Wir werden unser geistiges Eigentum, wann immer es nötig ist, verteidigen, um sicherzustellen, dass Patienten rund um die Welt die qualitative Pflege erhalten, die sie verdienen, und wir sind zuversichtlich, dass die ITC und der District Court nach Anhörung der Beweise in diesen Fällen zugunsten von ResMed entscheiden werden.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) verändert Leben mittels preisgekrönten medizinischen Geräten und cloudbasierten Software-Anwendungen, die Schlafapnoe, chronische obstruktive Lungenerkrankungen (Chronic Obstructive Pulmonary Disease COPD) und andere chronische Erkrankungen besser diagnostizieren, behandeln und verwalten. ResMed ist ein global führendes Unternehmen für die vernetzte Versorgung (Connected Care) mit über 5 Mio. Patienten, die täglich fernverwaltet werden. Unser 6.000 Personen starkes Team hat sich der Schaffung des weltbesten, technologiegetriebenen Unternehmens für medizinische Geräte verschrieben - zur Verbesserung der Lebensqualität, Reduzierung von chronischen Erkrankungen und zur Senkung der Kosten für das Gesundheitswesen in über 120 Ländern. ResMed.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180831005515/de/

