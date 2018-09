Insgesamt kann seit Anfang 2016 ein intakter Aufwärtstrend in der Aktie von NRG Energy ausgemacht werden, der von einem Kursniveau von etwas unter zehn US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 35,76 US-Dollar bis zum heutigen Tage aufwärts geführt hat. Damit nähert sich der Wert sichtlich den Jahreshochs aus Sommer 2014 bei 38,09 US-Dollar an, muss hierfür aber erst noch das aktuelle Jahreshoch mindestens per Tagesschlusskurs - also per heute - überwinden. Die Chancen hierfür stehen recht gut, da zugleich die Monatskerze abgeschlossen und die Signallage hierdurch gefestigt wird. Eine prima Chance für long orientierte Anleger, sofern die Strategie auch aufgeht.

Fließt noch das Smart-Money?

Noch scheint der Ausbruch auf Grundlage der aktuellen Stundenkerzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...