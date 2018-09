In der vorausgegangenen Besprechung vom 22. August 2018: "Cisco Systems: Aktie versucht sich davonzustehlen …" wurde auf einen möglichen Ausbruch in der Cisco Systems-Aktie über die bisherigen Jahreshochs von 46,37 US-Dollar hingewiesen, vergangene Handelswochen schob sich das Papier wie erwartet über dieses Niveau und aktivierte ein größeres Kaufsignal gemessen an der bisherigen Konsolidierungsphase seit Anfang März. Heute konnte sogar ein frisches Rekordhoch markiert werden, bestehende Long-Positionen sind nun enger abzusichern. Aber auch ein frischer Einstieg kann noch gewagt werden.

Kaufsignal aktiviert

Der nachhaltige Ausbruch über das Niveau von 47,00 US-Dollar wurde bereits auf Tagesbasis bestätigt. Nun können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...