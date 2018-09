Wochenrückblick KW35: Handelskrieg reloaded, die Lufthansa und die Autowerte

In der letzten August-Woche ergab sich für die deutschen Anleger ein fast identisches Bild wie in der Vorwoche: Nach einem starken Wochenauftakt ruhte sich der DAX auf dem Erreichten aus und bewegte sich in der Folge kaum noch vom Fleck. Mit dem Unterschied, dass der DAX am Freitag mit Blick auf den Handelskrieg deutlich nachgab.

Für US-Präsident Donald Trump geht es abermals um die Auto-Importe - dieses mal um die aus Europa. Eine Annäherung ist derzeit nicht in Sicht - auch wenn das Handelsabkommen der USA mit Mexiko diese Woche über für gute Stimmung im Automobilsektor gesorgt hatte. Die kommenden Wochen werden also weiterhin spannend werden.

Deutschland

In der Autobranche ist dieser Tage mächtig was los. Nicht, dass es sonst langweilig wäre. Doch nun herrscht Hochbetrieb. Zunächst gab es da die Gewinnwarnung beim Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental. Und nun haben sich die USA und Mexiko auf einen neuen NAFTA-Deal eingelassen, der nur noch von Kanada abgesegnet werden muss. Kein Wunder, dass Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), Volkswagen und BMW in den Blick der Analysten geraten und am Markt derzeit ganz gut anzukommen scheinen. Mehr dazu hier.

