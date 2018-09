BYD hat wegen rückläufigen Subventionen einen Gewinnrückgang von 70 Prozent verbucht. Unter dem Strich bleiben im ersten Halbjahr nur noch 479 Millionen Yuan (rund 60 Millionen Euro) hängen. Im Vorjahr lag der Gewinn noch bei 1,7 Milliarden Yuan. Im Anschluss an die Zahlen nahm die Credit Suisse ihr Kursziel von umgerechnet 8.90 Euro auf 8,27 Euro zurück.Positiv: BYD verkaufte in den ersten sechs Monaten 75.800 New Energy Vehicles. Das waren mehr als doppelt so viele im Vergleich zum Vorjahr. Unter New Energy Vehicles stehen in China alle Autos mit Elektroantrieb sowie Hybride.Die Zahl der von BYD verkauften Autos mit Verbrennungsmotor kletterten um elf Prozent auf 138.700 Fahrzeuge. Der Umsatz stieg auf 54 Milliarden Yuan (rund 6,9 Milliarden Euro). Plus 20 Prozent.Im zweiten Halbjahr rechnet BYD-Vorstand Wang Chuanfu mit einer höheren Profitabilität. Grund sind neue Förderrichtlinien für umweltschonende Autos in China.

Den vollständigen Artikel lesen ...