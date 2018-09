Es wird mal wieder Zeit für ein spannendes Dividendenduell. Heute im Programm: zwei Versicherungsunternehmen aus dem DAX, die beide zu den Dividendenzahlern mit höheren Renditen zählen. Doch welche ist die bessere Dividendenaktie? Welche bietet die größere Konstanz, welche das größere Wachstum? Und welche ist fundamental preiswerter bewertet? All das wollen wir in den folgenden Zeilen herausfinden. Lass dich daher auf einen spannenden Vergleich ein. Die Dividende der Münchener Rück Gehen wir am besten gleich in die Vollen und betrachten zunächst die Dividenden der beiden Versicherungsgiganten. Die Münchener Rück (WKN: 843002) zahlte zuletzt eine Dividende in Höhe von 8,60 Euro aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...