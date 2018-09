Vom Wirkstoffforscher in der Nische zum Trendsetter der Biotech-Branche. Von dem, was Vorstandschef Dr. Werner Lanthaler in den letzten Jahren mit Evotec erreicht hat, können sich viele Manager eine dicke Scheibe abschneiden. Unzählige Kooperationen beziehungsweise Allianzen mit namhaften Firmen wie Sanofi, Celgene oder Bayer bescheren den Hamburgern stetig steigende Umsätze. Dass Evotec mit dieser Strategie erfolgreich agiert, zeigt der neuste Deal, den CEO Lanthaler mit der dänischen Novo Nordisk eingefädelt hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...