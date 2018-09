Denn Coca-Cola will die Kaffeemarke Costa Coffee von Whitbread für 3,9 Milliarden britische Pfund erwerben, wie beide Unternehmen zum Wochenende bekannt gaben. Eigentlich wollte Whitbread Costa Coffee abspalten und an die Börse bringen. So hieß es noch im April vom Unternehmen selbst. Doch jetzt haben sich die Briten für eine Abspaltung der Sparte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...