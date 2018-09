Singapur und Shanghai, China (ots/PRNewswire) - Die People's Insurance Company of China (PICC) geht eine Partnerschaft mit DNV GL und VeChain ein, um den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft zu fördern.



Versicherungsunternehmen setzen bislang bei der Abwicklung von Versicherungsansprüchen Legacy-Systeme ein, die bei unzureichend validierten Daten Unmengen von papierbasierten Unterlagen produzieren, die den derzeitigen Underwriting-Prozess ausmachen. Ineffizienzen bei der Erhebung, Verifizierung und Überprüfung von Daten können außerdem dazu führen, dass Policen an unlautere Akteure ausgegeben werden, was die Kosten für alle Versicherungsnehmer nach oben treibt. Die Blockchain-Technologie kann nach Ansicht von PICC eine digitale Transformation mit sich bringen, die zu verkürzten Bearbeitungszeiten, geringeren Versicherungsbeiträgen, stärkerer Betrugsprävention und Verbesserung der KYC-Compliance und Schadensregulierung führt. Die Implementierung von fortschrittlichen IoT-Geräten und Smart Contracts innerhalb dieser Branche wird potenziell eine "sofortige Entschädigung" für die Unternehmen bringen, die ein wesentlich profitableres Geschäftsmodell entwickeln.



Die von PICC entworfenen Blockchain-Lösungen sind in Partnerschaft mit DNV GL und VeChain entstanden und werden PICC eine unternehmensweite digitale Transformation ermöglichen. Durch die Partnerschaft mit DNV GL und VeChain kann PICC robuste und sichere Lösungen anbieten, die Benutzerdaten schützen, für Distributed Ownership sorgen und die bereits vorhandene Künstliche Intelligenz ausbauen. PICCs Kunden selbst müssen nicht in der Blockchain-Technologie geschult werden, während sich gleichzeitig der maximale Nutzen der Technologie erschließt.



Sunny Lu, Mitgründer von VeChain, erklärt, "Die Zusammenarbeit mit PICC erweitert unser Geschäft in der Versicherungsbranche. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit DNV GL PICC einen hervorragenden Service und exzellente Produkte anbieten können".



PICC hat sich für VeChain entschieden, weil dessen bestehende Lösungen mit DNV GL auf reale Probleme in Unternehmen und Regierungen zugeschnitten sind. VeChain betreibt die öffentliche Blockchain VeChainThor, die Unternehmen Tools, Sicherheiten und Governance bietet, um ihre Vermögenswerte ordnungsgemäß zu kontrollieren und gleichzeitig über mehrere Segmente, Wirtschaftszweige und sogar Länder hinweg zusammenzuarbeiten. PICC wird durch die Verschmelzung dieser Technologie mit den Assurance Services von DNV GL sein aktuelles Angebot erweitern und eine echte digitale Transformation in einer mittlerweile stagnierenden Branche bewirken können.



George Kang, CEO des Bereichs DNV GL Business Assurance Greater China Region ergänzt, "Die Rolle von DNV GL besteht darin, die Datenintegrität aus betrieblicher Perspektive zu gewährleisten. Wir werden in Verbindung mit der VeChainThor-Plattform eine robuste Digital Trust-Plattform bereitstellen, die PICC mit verbessertem Datenmanagement und effizienter Datenverarbeitung unterstützt".



PICC ist der Überzeugung, dass das Unternehmen neue Wettbewerbsvorteile für seine jetzt durch DNV GL abgesicherten Angebote erzielen wird. VeChain wird zunächst Lösungen für vorselektierte Anwendungsfälle anbieten, die es PICC ermöglichen, die Basistechnologie zu erweitern, und DNV GLs weltweit anerkannte Rolle als unabhängiger Dritter zur Absicherung aller Vorgaben wird bei der Expansion des Unternehmens in Blockchain-basierte Lösungen helfen. Die gemeinsamen Anstrengungen der Partner werden neue Mehrwertlösungen schaffen und bestehende PICC-Kunden und Wettbewerber in ein breiteres kooperatives Ökosystem einbinden, das allen zugute kommt.



Informationen zur People's Insurance Company of China (PICC)



Die PICC Property and Casualty Company Limited ("PICC P&C"), eine chinesische Sach- und Unfallversicherungsgesellschaft, wurde im Juli 2003 mit der PICC Group als alleinigem Promoter gegründet. Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind Kfz-Versicherung, gewerbliche Sachversicherung, Hausratversicherung, Frachtversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, kurzfristige Krankenversicherung, Seekaskoversicherung, Landwirtschaftsversicherung, Kredit- und Kautionsversicherung sowie weitere Bereiche, das damit verbundene Rückversicherungsgeschäft und die nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der VR China zulässigen Kapitalanlagen.



Informationen zu DNV GL



Als global tätiges Prüfungs- und Beratungsunternehmen und Experte für Risikomanagement hat sich DNV GL vor allem dem Schutz von Menschenleben, Eigentum und Umwelt verpflichtet und unterstützt Unternehmen darin, die Sicherheit und Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten zu verbessern. In mehr als 100 Ländern helfen DNV GL Experten Kunden aus der maritimen Industrie, der Öl- und Gasindustrie, dem Sektor Energie und erneuerbare Energien und vielen anderen Branchen dabei, sicherer, smarter und umweltfreundlicher zu agieren.



Informationen zu VeChain



VeChain arbeitet seit Juni 2015 daran, die Blockchain-Technologie für die reale Welt tauglich zu machen, und stellt eine umfassende Governance-Struktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und IoT-Integration bereit. VeChain ist der Pionier für die praktische Anwendung der Public-Blockchain-Technologie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und verfügt über mittlerweile fünf weitere Niederlassungen auf der ganzen Welt.



Für Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter press@vechain.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg



OTS: VeChain newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131868 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131868.rss2