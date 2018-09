206 Ladepunkte will die Stadt Dresden laut einer aktuellen Mitteilung bis Ende 2020 am Netz haben, 40 Prozent in Form von Schnellladern zwischen 50 bis 150 kW Ladeleistung. Zudem sollen im Stadtgebiet 76 multimodale Mobilitätspunkte eingerichtet werden. An diese Stationen haben die Nutzer künftig die Möglichkeit, schnell zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln wie Fahrrad, Elektroauto und ÖPNV ...

