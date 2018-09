Gerald Steger, in der börsenotierten BWT AG für das operative Geschäft zuständig, hat per Ende August sein Amt als Vorstand und COO des Bereichs Point of Sales (PoU) aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt. Er werde nach seiner Genesung dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen, teilte BWT mit.(Schluss) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...