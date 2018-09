Strengere Abgas-Grenzwerte sind ein permanentes Thema, nun will auch VW-Chef Diess seine Führungskräfte dazu anhalten, auf Elektroautos umzusteigen. Laut "Welt am Sonntag" erklärte VW-Chef Herbert Diess vor ein paar Tagen bei einer Führungskräfte-Veranstaltung, dass er die Dienstwagenregelung bei VW ändern wolle. "Es könne doch nicht sein, so Diess, dass man den Kunden predige, sparsame, saubere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...