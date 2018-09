Straubing (ots) - Hier Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Generalsekretärin mit konservativerem Profil, da der Wirtschaftsliberale Ralph Brinkhaus als Kauder-Herausforderer, in Kiel Daniel Günther als Wortführer der Liberalen - still und leise bringen sich die Jüngeren in der CDU in die Startposition und bereiten sich auf das Ende von Merkels Kanzlerschaft vor. Und so unterschiedlich die drei auch sind, eines haben sie gemeinsam - sie kommen aus dem Westen, sind Kinder der alten Bundesrepublik. Es ist nicht zu übersehen: Die Union will wieder zurück zu ihren Wurzeln.



