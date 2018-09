Hamburg (ots) -



Der Original Gummistiefel, die Hunter Ikone, wird in Form eines riesigen Heißluftballons gefeiert: der weltweit erste fliegende Gummistiefel. Der "Original Flying Boot" bereist die Welt und war unter anderem in Deutschland zu sehen. Bei einer Tour über den Dächern von Hamburg entstanden atemberaubende Bilder.



Startpunkt der Tour war natürlich Schottland, der Geburtsort der Marke. Von dort begann die Weltreise, die ein Symbol für die Position der Marke als weltweit bekannten britischen Export ist.



Das mittlerweile ikonische Design wurde von der Marke im Jahr 1956 eingeführt, heute ist der Hunter Original Boot der weltweit meistverkaufte und bekannteste Gummistiefel. Der 26 Meter hohe Heißluftballon trägt alle Designdetails des Original Stiefels, einschließlich Bezüge zu der 28-teiligen handgefertigten Konstruktion jedes einzelnen Paares.



Nachdem der "Original Flying Boot" bereits außerdem Italien und die Niederlande bereiste, wird er noch nach Spanien und Belgien aufbrechen, bevor er Ende September zurück nach Großbritannien kehrt. Im Herbst wird der Heißluftballon dann den Atlantik überqueren, um seine US-Tour zu absolvieren.



