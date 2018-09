The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQP85 NSI NETFDS.IS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8007 LDSBK.SAAR IHS S.800 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013358496 SOC.GEN.SFH 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US00254EMS80 SWED.EXP.CRED. 18/20 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US084664CQ25 BERKSHIRE HATH.FIN.18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US676167BW80 OESTERR.K.BK 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1599443527 LLOYDS BANK 17/25 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1763165195 MUNICIPALITY FIN.18/28MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1769041861 MUNICIPALITY FIN.18/28MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1778489309 MUNICIPALITY FIN.18/28MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1859000967 MUNICIPALITY FIN.18/28MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1876471183 ROYAL BK CDA 18/25 MTN BD03 BON EUR N

CA JEN XFRA DE000A2NB601 JENOPTIK AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 1WJ XFRA CA64113C1032 NETCOINS HLDGS INC. EQ01 EQU EUR N

CA Y1G XFRA GB00B1VQ6H25 YOUGOV PLC LS -,002 EQ01 EQU EUR N

CA BZTA XFRA NZAIAE0002S6 AUCKLD INTL AIRPORT O.N. EQ01 EQU EUR N

CA BZB XFRA NZCENE0001S6 CONTACT ENERGY LTD EQ01 EQU EUR N

CA FLQ XFRA NZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING EQ01 EQU EUR N