FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.107 EUR

B4X XFRA TH6999010015 BANGKOK EXPR.+METR. FGN 0.002 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.043 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.206 EUR

H2T XFRA AU000000HSN3 HANSEN TECHNOLOGIES LTD. 0.025 EUR

1Q0 XFRA AU000000QIP0 QANTM INTELL. PROP. O.N. 0.027 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.231 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.163 EUR

1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.043 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.763 EUR

EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.377 EUR

NEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.031 EUR

A16 XFRA NL0011872643 ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 0.650 EUR