FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5FG XFRA GB00BYW6GV68 FERROGLOBE PLC DL 7,50 0.051 EUR

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.214 EUR

2BL XFRA KYG110431098 BILLION INDUS.HLDGS HD-01 0.005 EUR

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.180 EUR

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.077 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.531 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.069 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.154 EUR

GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.043 EUR

CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.429 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.446 EUR

TPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1 0.003 EUR

NVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1 0.003 EUR

NVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.039 EUR

SIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.039 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.857 EUR

RRTL XFRA LU0061462528 RTL GROUP 1.000 EUR

3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.015 EUR

B7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.004 EUR

TIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.041 EUR

GLH XFRA HK0533002009 GOLDLION HLDGS LTD 0.007 EUR

GUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.004 EUR

HP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW 0.096 EUR

62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.119 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

KR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.044 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.114 EUR

WC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD 0.167 EUR

02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.050 EUR

BM1 XFRA AU000000SBM8 ST. BARBARA LTD. 0.050 EUR

HQK XFRA AU000000BLD2 BORAL LTD 0.086 EUR

SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.429 EUR

B6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.034 EUR

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.086 EUR