Der Ingenieurdienstleister BERTRANDT hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres Leistung und Gewinn gesteigert. Die Gesamtleistung stieg in den neun Monaten bis Ende Juni um 2,3 % auf 752,6 Mio. €. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) legte rasant um 23,9 % auf 49,4 Mio. € zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 6,6 % von 5,4 % im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern stieg auf 32,1 Mio. € von 27,8 Mio. €. Das im SDAX notierte Unternehmen sieht in den kommenden Jahren positive Rahmenbedingungen.BERTRANDT beabsichtigt, die technische Kompetenz als Entwicklungsdienstleister und Technologiekonzern zu festigen und auszubauen, insbesondere in den Trendthemen Autonomes Fahren, Elektromobilität, Digitalisierung und Vernetzung.



