Die QSC AG hat ihr Telekommunikationsgeschäft planmäßig ausgegliedert

Köln, 3. September 2018. Die QSC AG hat planmäßig am 31. August 2018 ihr Telekommunikationsgeschäft in die Plusnet GmbH ausgegliedert. Die Ausgliederung ist Teil der Vertikalisierungsstrategie von QSC, die den einzelnen Geschäftsbereichen mehr Verantwortung überträgt. Ziel ist es, dass alle Geschäftsbereiche - Cloud, Internet-of-Things, SAP Consulting, Telekommunikation und Colocation - schneller und kundenorientierter am Markt agieren. Plusnet verfügt damit über bundesweite Netzinfrastruktur und jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb sämtlicher Breitband-Technologien. Darüber hinaus betreibt Plusnet Netze von Drittanbietern inklusive aller netznahen Dienstleistungen und des gesamten Produkt- und Kundenmanagements. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der QSC AG wird Plusnet sich noch stärker als bisher auf die Telekommunikation als Kerngeschäft konzentrieren. Zudem unterstützt die neue Struktur das Ziel, das Geschäft der Plusnet GmbH auch durch Kooperationen und Beteiligungen weiterzuentwickeln. Die Ausgliederung erfolgte nach dem Umwandlungsgesetz; die Hauptversammlung der QSC AG im Juli 2018 hatte der Ausgliederung zugestimmt. Die Handelsregistereintragung erfolgte wie geplant am 31. August 2018. Flexibel aufgestellt für neue Marktdynamik "Wir erleben durch die zunehmende Digitalisierung eine neue Dynamik im Telekommunikationsmarkt. Die Nachfrage nach sicheren und stabilen Netz-Services steigt, die neuen Glasfasernetze in Kommunen müssen betrieben werden und Smart-City-Konzepte werden Realität. Diese Marktpotenziale gilt es zu nutzen", erläutert Jürgen Hermann, Vorstandsvorsitzender der QSC AG, den strategischen Hintergrund der Ausgliederung. Es wurden das gesamte Personal, die Betriebs- und Vertriebsorganisation, alle Vor- und Endprodukte für Wiederverkäufer und Geschäftskunden, das Partner- und Kundenmanagement sowie die Vertragsbeziehungen zu Kunden, Partnern und Lieferanten vom Geschäftsbereich Telekommunikation der QSC AG auf die Plusnet GmbH übertragen. Die Geschäftsführung der Plusnet GmbH bilden Dr. Jürgen Mattfeldt, Markus Hendrich und Bert Wilden. Unternehmensprofil der QSC AG Die QSC AG ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.

