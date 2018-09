Dr. Friedrich Klein wird neuer COO der NORMA Group SE DGAP-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Personalie Dr. Friedrich Klein wird neuer COO der NORMA Group SE 03.09.2018 / 08:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dr. Friedrich Klein wird neuer COO der NORMA Group SE Maintal, Deutschland, 3. September 2018 - Der Aufsichtsrat der NORMA Group SE hat Dr. Friedrich Klein zum neuen Chief Operating Officer (COO) bestellt. Gemeinsam mit Bernd Kleinhens, Vorstandvorsitzender (CEO), und Dr. Michael Schneider, Finanzvorstand (CFO), wird Dr. Klein die Geschäfte der NORMA Group SE führen. Seine neue Position tritt er am 1. Oktober 2018 an. Dr. Friedrich Klein verfügt über langjährige Erfahrung und Know-how im Automobilsektor. Zur NORMA Group wechselte er von Schaeffler Technologies AG & Co KG, einem global tätigen Automobil- und Industriezulieferer. Hier verantwortete Dr. Klein zuletzt als Leiter des Unternehmensbereichs Bearing and Components Technologies die weltweite Entwicklung und Produktion von Wälzlagern. Des Weiteren zeichnete er für die Restrukturierung des globalen Produktionsnetzwerkes und den Ausbau von Produktionsleistungen verantwortlich. "Wir freuen uns, dass Dr. Friedrich Klein die Position des COO der NORMA Group SE besetzt. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Dr. Klein gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die erfolgreiche Wachstumsstrategie der Gesellschaft fortführen wird. Dr. Klein verfügt über fundierte Branchenkenntnisse in für die NORMA Group relevanten Bereichen und besitzt zudem umfangreiche Industrieerfahrung", sagt Lars Magnus Berg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der NORMA Group SE. Nach einem Maschinenbau-Studium startete Dr. Friedrich Klein seine berufliche Laufbahn 1989 im Werkzeugmaschinenlabor (WLZ) der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule (RWTH), Aachen. Sechs Jahre später promovierte er an der RWTH zum Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing). Bei Muhr und Bender KG, einem Hersteller von Automobilkomponenten, stieg Dr. Klein 1996 ein und war dort unter anderem als Werkleiter und Leiter Geschäftsbereiche im In- und Ausland tätig. Zu Schaeffler wechselte er 2008 und war rund 10 Jahre in mehreren Managementpositionen in dem Unternehmen tätig. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder. Pressekontakt NORMA Group SE Susanne Kindor Marrier d'Unienville Group Communications E-Mail: susanne.kindor@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 7607 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie (Verbindungs-, Befestigungs- und Fluid-Handling-Technologie). Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 8.300 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 28 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. 03.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719885 03.09.2018

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0049 2018-09-03/08:29