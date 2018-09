Schlechter Wochenstart für die Geely Aktie: Der Aktienkurs des Unternehmens rauscht aktuell um mehr als 5,6 Prozent in die Tiefe und liegt bei 15,74 Hongkong-Dollar. Intraday ging es an der Börse in Hongkong für Geelys Aktienkurs schon auf 15,44 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...