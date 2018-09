Hier geht's zum Video

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist zum Wochenbeginn etwas gedrückt. Am Freitag ging es für den DAX deutlich nach unten. Hilfe von der Wall Street gibt es heute keine, in den USA ist Feiertag. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Facebook, Twitter, Bayer, Dt. Lufthansa. Außerdem blickt Weiß auf die neuesten Entwicklungen beim Bitcoin und beim Ölpreis. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.