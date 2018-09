Showdown in Stockholm. Am Dienstag wird Daimler seinen neuen Mercedes-SUV EQC vorstellen. Bei dem Auto handelt es sich um das erste vollelektrische Serienauto von Dieter Zetsche und seinem Team. Endlich möchte man meinen. Fakt ist, dass die deutschen Hersteller sich mit dem Thema Elektroauto jede Menge Zeit lassen. Warum? In die Entwicklung ihrer Verbrennungsmotorene haben Daimler, BMW und VW jede Menge Geld gesteckt. Seit Jahren füllt der Absatz der Old School Motoren die Kassen der drei Autobauer. Warum also schnell schnell alles auf neue Antriebe setzen und Tesla nacheifern?Natürlich muss man aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Allerdings muss man auch festhalten, dass die Kaufbereitschaft der Bevölkerung lediglich bei so genannten Frühadoptern vorhanden ist. Diese kaufen sich eben gerne einen Tesla.Hinzu kommt, dass die Infrastruktur nur schwach, beziehungsweise noch gar nicht vorhanden ist.Daimler wird nun jedenfalls seinen EQC vorstellen. 500 Kilometer Reichweite, 400 PS, von Null auf 100 Stundenkilometer in rund 5 Sekunden.

