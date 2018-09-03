DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALPIQ HOLDING 15-23 CH0285509334 04.09.2018 HZE/EOT
ALPIQ HOLDING 12-22 CH0184183322 04.09.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALPIQ HOLDING 15-23 CH0285509334 04.09.2018 HZE/EOT
ALPIQ HOLDING 12-22 CH0184183322 04.09.2018 HZE/EOT