FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verbindungstechnikspezialist Norma schafft zur Absicherung der Wachstumsstrategie das Vorstandsressort eines Chief Operating Officer (COO). Der Aufsichtsrat betraute den Manager Friedrich Klein zum 1. Oktober mit der Aufgabe. Klein kommt vom Autozulieferer Schaeffler und war dort zuletzt Leiter des Unternehmensbereichs, in dem Wälzlager produziert und entwickelt werden.

Der studierte Maschinenbauer bringe "fundierte Branchenkenntnisse" in Bereichen mit, die für die Norma Group relevant seien und habe "umfangreiche Industrieerfahrung", erklärte Aufsichtsratschef Lars Magnus Berg. Norma aus Maintal bei Frankfurt produziert an 27 Standorten weltweit ein breites Sortiment an Schlauch- und Rohrverbindungen, die in Fahrzeugen, Hausgeräten oder Motoren zum Einsatz kommen. Das Unternehmen setzte im vergangenen Jahr 1 Milliarde Euro um.

September 03, 2018

