Börse Stuttgart hat jetzt auch italienische Staatsanleihen im Angebot

Italien stand zuletzt gleich in mehrfacher Hinsicht im Fokus der Finanzmärkte. Die neue Regierung lässt keine Gelegenheit aus, um die EU oder den Euro zu kritisieren. Damit sorgen So etwas sorgt für Verunsicherung am Markt und lenkt den Blick auf italienische Staatsanleihen. Diese können nun an der Börse Stuttgart gehandelt werden.

Erstmals sind damit laut Angaben des Börsenbetreibers Staatsanleihen aus allen Mitgliedsländern der Eurozone über eine Börse in Deutschland auch für private Anleger direkt investierbar. Bisher waren italienische Staatsanleihen aufgrund von Abwicklungseinschränkungen vom börslichen Handel ausgeschlossen. Rund 100 italienische Staatsanleihen mit kurzen, mittleren und langen Laufzeiten sind nun an der Börse Stuttgart gelistet. Die Renditen der Anleihen liegen derzeit zwischen rund 0,7 und 3,7 Prozent, heißt es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...