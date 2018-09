Würden Value-Investoren wie Warren Buffett die Siemens (WKN:723610)-Aktie heute kaufen? Da Buffett bevorzugt in US-Aktien investiert, erscheint das eher unwahrscheinlich. Aber lass uns das Geografische einfach für ein paar Minuten ausblenden. Was eine Value-Aktie ausmacht, ob die Siemens-Aktie eine solche ist und was Buffett von ihr halten könnte, erfährst du, wenn du weiterliest! Was genau ist eine Value-Aktie? Für Value-Investoren geht es vor allem um eine Sache: unterbewertete Aktien finden! Dabei rennen sie nicht jedem Pennystock hinterher, nur weil dieser billig aussieht. Sie suchen gezielt nach Unternehmen mit hoher Qualität, die gleichzeitig unter ihrem wahren Wert gehandelt werden. Um den wahren ...

