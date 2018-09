Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Veranstaltung mit dem Management des Immobilienunternehmens in London habe ergeben, dass der Konzern weiterhin deutlich steigende Mieteinnahmen in den kommenden Jahren erwarte, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des Marktwachstums und künftigen Übernahmen erschienen aber selbst diese Erwartungen konservativ./mf/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-09-03/10:36

ISIN: LU1673108939