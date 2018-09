Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Boeing von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gollan hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen an, um höhere Gewinne durch den 787 Dreamliner sowie wertsteigernde Übernahmen zu reflektieren. Viele Anleger unterschätzen immer noch die Gewinnstärke des Flugzeugbauers./mis/zb Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-09-03/10:38

ISIN: US0970231058