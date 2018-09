Bis zuletzt war es spannend, doch nun sind sich Index-Experten sicher: Der Tabakkonzern Imperial Brands muss zum 24. September den Stoxx Europe 50 verlassen und für den französischen Rüstungskonzern Safran Platz machen. Dieser hatte dabei knapp die Nase vorn im Rennen mit dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont . Zu diesem Ergebnis kommen sowohl die Experten der Societe Generale als auch LBBW-Indexexperte Uwe Streich. Der Strom- und Gasnetzbetreiber National Grid darf weiter in dem währungsgemischten Index bleiben.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. gibt die Änderungen an diesem Abend, 03. September, nach Börsenschluss bekannt. Ab Montag, 24. September, treten diese dann in Kraft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat./ck/mis

ISIN EU0009658160 CH0210483332 FR0000073272 GB0004544929 GB00BDR05C01

