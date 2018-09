Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Asiatische Investoren schätzten die die chinesische Nachfrage nach europäischen Chemieprodukten derzeit eher negativ ein, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nach Kapitalmarktveranstaltungen in Singapur und Hongkong. Dies resultiere aus dem massiven Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie verschärften Umweltvorschriften im Reich der Mitte./edh/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-09-03/10:55

ISIN: DE0005470405